(Di domenica 19 febbraio 2023) Claudio, presidente della, ha parlato alla squadra in vista dei prossimi impegni in Serie A e in Europa Claudio, presidente della, ha parlato alla squadra in vista dei prossimi impegni. Il Messaggero riporta parte del suo. PAROLE – «Ora non ci sono più appelli, nonpiùa duedal. Sia chiaro a tutti,una buona squadra e la Champions non è un miracolo». Il riferimento è all’ultima partita contro la Salernitana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... aveva ribadito con tono fermo il patron nell'ultimonello spogliatoio, domenica scorsa a ... Lo scorso 30 ottobre lasi era portata sull'1 - 0 con un gol di Zaccagni (in questo turno ......giocatori che non sono soli in questa battaglia! Per 90 minuti lasciamo da parte qualsiasi... una "bestia nera" come la. Diventa fondamentale ridurre prima di tutto gli spazi, 377 le ...

Lazio, Lotito carica la squadra: discorso del patron a Formello Calcio in Pillole

Lazio, il discorso di Lotito: «Non possiamo più sbagliare perché siamo ancora a due punti dal terzo posto» Calcio News 24

Lazio, tutti a rapporto da Lotito: «Ora non sbagliate più». Ecco il discorso del presidente ilmessaggero.it

Elezioni regionali nel Lazio, il primo discorso di Rocca presidente Il Faro online

Pronostici Conference League, Lazio-Cluj, vittoria larga ... La Gazzetta dello Sport

RASSEGNA STAMPA - Claudio Lotito non ha ancora digerito alcuni passi falsi commessi dalla Lazio dall'inizio della stagione, come, ad esempio, la disfatta nella gara d'andata proprio contro la ...Lotito alla Lazio: «Finiti gli appelli, Champions non è miracolo». Le parole del patron alla sua squadra a Formello Come riporta Il Messaggero Claudio Lotito non avrebbe ancora digerito alcuni passi f ...