Lazio | i convocati per la Salernitana | assenze pesanti per Sarri

(Di domenica 19 febbraio 2023) Laha diramato la lista deia disposizione di Maurizioper la gara contro laDi seguito la lista deiufficiali, pubblicata dallasul proprio sito, per la trasferta di Serie A contro la. Assenti lo squalificato Zaccagni e gli infortunati Romagnoli e Radu, regolarmente a disposizione invece Pedro.– Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel; Difensori: Casale, Fares, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini; Centrocampisti: Basic, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino; Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Di seguito i primidi Paulo Sousa da tecnico della Salernitana, impegnata domani contro la: Portieri : Fiorillo, Ochoa, Sepe; Difensori : Bradaric, Bronn, Daniliuc, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia;

Maurizio Sarri ha diramato l'elenco dei convocati in vista del match della Lazio contro la Salernitana. Assenti lo squalificato Zaccagni e gli infortunati Romagnoli e Radu, regolarmente a disposizione