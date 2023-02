Lazio | come sta Milinkovic? «Non è in grado Cos’è successo»

(Di domenica 19 febbraio 2023)sta? E’ Maurizio Sarri a fornire un aggiornamento sulle condizioni del centrocampista serbo Maurizio Sarri ha parlato delle condizioni di-Savic. Le dichiarazioni del tecnico dellaa Dazn. LE PAROLE – «Purtroppo ha avuto dei problemi stanotte, non ce la fa ad essere a disposizione. Stiamo valutando se rimandarlo subito a casa in macchina o portarlo in panchina ma non mi sembra in.Ci siamo concentrati molto su di noi, preparando molto le nostre cose. Non ci sono precedenti sulla Salernitana su cui basarci». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Una sconfitta pesante,nella gara d'andata al Via del Mare. L'Atalanta cade in casa contro il Lecce, i salentini si ... rientrato dalla squalifica scontata contro la: il danese ci ha provato ...Alle 15 in campo Fiorentina - Empoli e Salernitana -. Il programma odierno continua poi alle ... Ecco le giornate del calendario, asimmetricoquello dell'anno passato La nuova stagione di ...

Come vedere Salernitana-Lazio in diretta streaming (Serie A) Punto Informatico

Lazio, le condizioni di Pedro: come sta in vista della Salernitana Corriere dello Sport

Salernitana-Lazio: la prima di Sousa contro i biancazzurri. Ora in campo, segui la cronaca testuale RaiNews

Elezioni regionali Lazio, dalla scheda alla doppia preferenza: come si vota Sky Tg24

Elezioni regionali Lazio 2023: come si vota RomaToday

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...in un’immagine della formazione pubblicata su Instagram prima del match con la Lazio, ha messo in panchina (ancora) Davide Nicola. L’esonero è di qualche giorno fa, al suo posto è arrivato Paulo Sousa ...