Lavoro | gender pay gap non risparmia tute blu | operaie -37 | 7% di salario accessorio

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 19 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ilpay gap nonil settore metalmeccanico. E’ una indagine della Fiom, presentata all’ultimo congresso delleblu della Cgil che si è chiuso ieri, a far luce su un fenomeno dai dati allarmanti: l’indagine, condotta su 55 aziende per complessivi 175mila lavoratori, secondo quanto riporta l’Adnkronos, conferma infatti uno scarto pesante sul, quello che comprende indennità e i superminimi previsti generalmente per compensare lo svolgimento di lavori che comportano maggiori oneri e difficoltà al lavoratore e che concorre al ‘peso’ finale della busta paga, di uomini e donne. Le più colpite nell’industria metalmeccanica sono le: il loromedio,infatti, tra il 2020 e il 2021 è ...