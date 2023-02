L' auto si ribalta | automobilista ferita nell' incidente

E' successo a Breccione di Città di Castello, in provincia di Perugia. Sono intervenuti i vigili del fuocoUna donna ha perso il controllo dell'all'altezza del bivio per Canoscio, finendo addirittura per ribaltarsi a lato della strada. La conducente, rimasta ferita , è stata soccorsa dai vigili del ...

Auto si ribalta sulla strada regionale per Saint-Barthélemy AostaSera

Auto con a bordo 5 persone si ribalta: una è grave Friuli Oggi

Auto si ribalta a Nus: traffico bloccato, ma passeggeri illesi gazzettamatin.com

Auto si ribalta a Nus, viabilità interrotta nel pomeriggio Agenzia ANSA

Auto si ribalta e rimane al centro della strada | FOTO CasertaNews

Per motivi ancora da chiarire l’auto sulla quale viaggiava la donna si è ribaltata. I vigili del fuoco di Città di Castello hanno messo in sicurezza l'auto e soccorso la conducente che è stata portata ...L'incidente si è verificato nella serata di ieri, 18 febbraio 2023, intorno alle 21.30 A Tricesimo, lungo la ex strada provinciale 58, nel tratto che prende il nome di via San Francesco, lungo la viab ...