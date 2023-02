L' auto divorata dalle fiamme dopo lo schianto | morta Sara | giovane farmacista

(Di domenica 19 febbraio 2023) Cordoglio a San Nicolò (Piacenza) per la tragica morte diTu, nella serata di sabato 18 febbraio. Ladonna viaggiava a bordo della sua Mini Cooper sull'argine del Po a Calendasco, quando in località Puglia si è...

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'medica del 118, la Cri e i vigili del fuoco. I primi ad arrivare però sono stati il compagno e la sorella della vittima avvisati con un sms dall'app ...Terni,dalle fiamme: incendio in via Gramsci. Mezzo distrutto, Vigili del Fuoco sul posto, nessun ferito I Vigili del Fuoco di Terni sono intervenuti in via Gramsci per un incendio autovettura. ...

Auto divorata dalle fiamme dopo lo schianto, muore giovane farmacista IlPiacenza

Auto divorata dalle fiamme, ingenti danni ed intervento dei vigili del fuoco TerniToday

Macchina divorata dalla fiamme: incendio all’alba MBNews

Paura in via Fincato a Verona, auto divorata dalle fiamme veronaoggi.it

Ribera, brucia l’auto di un’impiegata: indagini Grandangolo Agrigento

Un'auto, per cause ancora da accertare, è stata divorata dalle fiamme. Il rogo ha interessato, seppure in modo lieve, anche un'altra vettura posteggiata accanto.CATANIA – Auto in fiamme questa mattina a Catania, ed esattamente in via Gabriele D’Annunzio, nei pressi del civico 173 e di fronte a un ex attività commerciale. Divorata dalle alte lingue di fuoco ...