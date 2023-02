Lautaro Martinez dopo Inter-Udinese chiede scusa i tifosi sotto la Curva | il motivo

(Di domenica 19 febbraio 2023) L’torna subito a vincere in casa contro l’il pareggio in trasferta contro la Sampdoria. Ancheè tornato a festeggiare, segnando il gol del 3-1 che mette un punto definitivo alla partita.la partita, però, l’argentino è stato inquadrato dalle telecamere in campolanerazzurra e non particolarmente felice. Su DAZN hanno spiegato il. CHIESTOla vittoria dell’in casa a San Siro contro l’, nonostante abbia segnato un gol da subentrato, al triplice fischio è andatolanerazzurra per ...

... la testa non può che già essere alla gara contro i portoghesi, come dimostrato anche dalle scelte dello stesso tecnico che punta sul turnover con Onana, Skriniar, Calhanoglu ein ...È l'ingresso in campo diMartínez e Hakan Çalhanol a trasformare la partita contro l'Udinese, che all'andata aveva battuto l'Inter 3 - 1. Dopo il cambio tra Romelu Lukaku e il Toro e tra Brozovi e il giocatore turco, ...

Cento e non sentirli: Lautaro bomber in tripla cifra con la maglia dell’Inter La Gazzetta dello Sport

Lautaro Martinez presto sposo, la romantica proposta di matrimonio alla compagna Augustina Gandolfo Fanpage.it

Lautaro Martinez si sposa: la romantica proposta di matrimonio Tuttosport

Violino, fiori e anello. Lautaro si sposa La Gazzetta dello Sport

MILANO (ITALPRESS) – Una vittoria sofferta ma tre punti fondamentali per la corsa Champions. L’Inter torna al successo dopo il pareggio contro la Sampdoria: i nerazzurri vincono 3-1 contro l’Udinese [ ...Termina 3-1 per l’Inter la gara contro l’Udinese valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Lukaku, ...