L’allarme di Blinken | «La Cina sta valutando la possibilità di fornire armi alla Russia Se lo farà ci saranno gravi conseguenze»

Leggi su open.online

(Di domenica 19 febbraio 2023) Lastarebbe considerando ladie munizioni per la guerra in Ucraina. Lo ha rivelato il segretario di Stato americano Anthonynel corso di un’intervistaCbs. Le dichiarazioni arrivano a distanza di poche ore dall’incontro a sorpresa trae il massimo funzionario della politica estera cinese, Wang Yi, avvenuto a Monaco a margine della Conferenza sulla Sicurezza. Incontro che non sembra servito, dunque, ad appianare le tensioni tra le due superpotenze, dopo le scintille diplomatiche sul pallone aerostatico cinese individuato e abbattuto sui cieli Usa all’inizio di febbraio, che secondo il Pentagono aveva scopi di spionaggio.ha affermato che le ...