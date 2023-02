L’abito da sposa sul red carpet | i bridal look più iconici

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 19 febbraio 2023) Life&People.it Siamo proprio sicuri che il cosiddetto wedding dress sia adatto soltanto per il giorno più bello e romantico della nostra vita? Secondo alcune artiste e celebrity assolutamente no. Nel corso della storia dello spettacolo e dell’intrattenimento in tantissime – anche molto recentemente – hanno indossato degli abiti daestrappolandoli dal loro contesto naturale e proponendoli in red, passerelle, shooting o palcoscenici molto importanti. Voglia di trasgredire a tutti i costi? Forse. Ma, dietro la scelta c’è più la voglia di lasciarsi andare a un po’ di sano divertimento, scardinando le abitudini e rompendo la routine. Madonna, la spartiacque: poi Britney e Jlo Chi se non lei? C’era solo una icon in grado di poter “profanare” anche la mise più sacra. Stiamo parlando di Madonna che per accentuare ancor più il suo messaggio ...