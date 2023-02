La vera napoletanità è quella di De Laurentiis

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il romano. Che è sempre un appellativo più cortese del pappone, va riconosciuto. Ma nella Napoli arroccata di oggi, l’appellativo “il romano” è un dispregiativo. Aurelio Despesso è stato chiamato così da una nutrita fetta della tifoseria. Per rimarcare la distanza antropologica del presidente del Calcio Napoli dal ventre della città. In realtà le origini contano poco. A voler dar sfoggio di conoscenze, i Desono originari di Torella dei Lombardi terra che diede i Natali a Sergio Leone. Ma, ripetiamo, è un finto problema. La Napoli fumettistica – che ahinoi ha preso il sopravvento culturale – riconosce solo chi si genuflette alla sua presunta grandiosità e alla infinita bontà del suo popolo. Se non rimani in miseria per la città che ti ha dato l’opportunità di guidare la sua squadra di calcio, vuol dire che non la ami. Questo è il ...