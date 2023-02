(Di domenica 19 febbraio 2023) Si tratta per il rinnovo, con il serbo che avrebbe fatto capire le sue intenzioni. Ci sono le richieste del calciatore perè diventato uno dei nuovi acquisti azzeccati dper la stagione in corso. Un acquisto che si è concretizzato sudi José Mourinho, allenatore che ha L'articolo

Abraham e Matic ok Nel match contro il Napoli, anche Tammy Abraham eMatic erano usciti a ... cambia tutto nella stagione attuale: dai fischi col Genoa alladi non giocare con lo ...... accanto a Tahirovic in mediana c'era Cristante e nonMatic. Il centrocampista serbo sta ... E pensare che Matic era arrivato comeprecisa di Mourinho, che lo aveva allenato a ...

La richiesta di Nemanja Matic di rimanere alla Roma DailyNews 24

La Roma annuncia la lista UEFA: presente Zaniolo, c'è anche ... Goal.com

Zaniolo-Lista UEFA: tutti i motivi della decisione ufficiale CalcioMercato.it

La Roma ha inviato la lista per l’Europa League: la scelta di Mourinho su Zaniolo e Karsdorp RomaNews