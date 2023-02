La rete dei volontari che tappa i buchi della Sanità pubblica

Leggi su tpi

(Di domenica 19 febbraio 2023) Via Palmiro Togliatti attraversa gli archi dell’acquedotto Alessandrino, nel quadrante est di Roma, collegando numerosi pezzi di periferia. A metàstrada intitolata all’ex leader del partito comunista italiano, sorge una borgata storica composta per la maggior parte da case popolari, il Quarticciolo, dove le difficoltà che affrontano gli oltre 6mila abitanti sono esemplificative delle problematiche che affliggono molte famiglie a rischio di povertà nell’Italia del 2023: l’impossibilità di accedere regolarmente a un alloggio popolare e di iscrivere la residenza anagrafica in caso di occupazione abusiva, il mancato accesso ai diritti che ne derivano, l’assenza di manutenzione degli stabili, che porta in casa umidità e infiltrazioni, la disoccupazione e il timore di perdere i sussidi di integrazione al reddito. Un’emergenza sociale che si è amplificata con la ...