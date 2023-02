La paradossale storia di Baofa Mifri Veso | la campionessa italiana non può rappresentare l’Italia

Leggi su newnotizie

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il paradosso di: pur se considerataindoor nel salto triplo non potrà partecipare agli Europei perché non ha la cittadinanza. Sappiamo bene come avere la cittadinanzanon sia per nulla semplice. Non si ottiene, infatti, tramite ius soli, ovvero solo nascendo in un determinato Paese, motivo per cui ad L'articolo NewNotizie.it.