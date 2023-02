La moda adattiva di Silvia | “Volevo aiutare un amico disabile | ma ho capito di poter fare di più”

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 19 febbraio 2023) Studiare per rendere migliore la vita degli altri a partire da un atto quotidiano “semplice” come quello di vestirsi. Ci ha pensatoBarbieri, 26 anni, di Mercogliano in provincia di Avellino che ha scelto di specializzarsi in design dellaall’Accademia a Napoli per poi intraprendere una strada per nulla scontata. Quella che l’ha portata a firmare la prima collezione di adaptive, ovveroche comprende abbigliamento, calzature e accessori nati per essere accessibili alle persone con disabilità. “È partito tutto dal mio progetto di tesi nato per vestire e svestire persone sulla sedia a rotelle – racconta– ma poi mi sono resa conto che poteva diventare qualcosa di rivoluzionario con cuidavvero le persone e ho scelto di ...