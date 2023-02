La minaccia cinese unisce Biden e Modi Parla Rossow Csis

Leggi su formiche

(Di domenica 19 febbraio 2023) È la Cina a unire Stati Uniti e India. Ne è convinto Richard, esperto delle relazioni tra i due Paesi, oggi al Center for Strategic and International Studies di Washington. Questa settimana il presidente statunitense Joee il primo ministro indiano Narendrahanno avuto un colloquio telefonico nel corso del quale hannoto, come spiegato dalla Casa Bianca, “dell’importanza del partenariato tecnologico strategico” tra i due Paesi, “ribadito la forza delle relazioni” bilaterali e “si sono impegnati a continuare a lavorare insieme e in gruppi come il Quad per far progredire la crescita economica dei nostri due Paesi e ampliare la cooperazione sulle nostre priorità condivise”. Il contatto è avvenuto dopo un accordo storico, ossia l’acquisto da parte di AirIndia di 220 aerei Boeing per un totale di 34 ...