La Juventus vince in scioltezza | reazione e Spezia battuto in trasferta

(Di domenica 19 febbraio 2023) Lasenza troppi patemi incontro lo. Il risultato finale è di 2-0 per i bianconeri ospiti, che colpiscono con Moise Kean e Angel Dì Maria, entrato nel secondo tempo. VITTORIA – Come facilmente auspicabile, lasenza troppi problemi contro lo. Il risultato finale è di 2-0, un gol per tempo per gli uomini di Massimiliano Allegri. Il primo a colpire è stato Moise Kean al minuto 32 su assist di Filip Kostic. Nella ripresa poi Angel Dì Maria, entrato proprio al posto del suo compagno italiano, ha segnato il raddoppio su passaggionte di Danilo. Latrova lagiusta dopo il deludente pareggio di giovedì contro il Nantes e ottiene la terza vittoria ...