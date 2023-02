La Juventus fa doppietta in Serie A | altro colpaccio dal nemico

(Di domenica 19 febbraio 2023) In casasi continua a pensare a come rinforzare il gruppo squadra targato mister Massimiliano Allegri: mirino puntato inA Stadio Alberto Picco, ore 18:00. Da quel momento… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

C'è un filo sottile che lega Dino Zoff alla situazione attuale della. Da allenatore, infatti, l'ex campione del Mondo è stato l'ultimo bianconero a centrare laCoppa Uefa (ora Europa League) - Coppa Italia nel 1989 - 90. Guarda caso, i due obiettivi ...Che anche quarant'anni fa vinse in casa del Monza , però in serie B:di Jordan e gol di ...45 Empoli 1 Fine 3 Milan Sabato 8 Ottobre 2022 - 18:00 Milan 2 Fine 0Domenica 16 Ottobre ...

Huijsen, eroe Next Gen: doppietta e rigore, Foggia ko e Juve in finale Tuttosport

Juventus, capolavoro Huijsen: doppietta ed eurogol contro il Foggia ... Sportitalia

Huijsen porta la Juve U23 in finale di Coppa Italia: doppietta super contro il Foggia La Gazzetta dello Sport

La Juventus blinda Huijsen: rinnovo di quattro anni Goal Italia

Doppietta Huijsen, gol pazzesco dell'olandese e Next Gen avanti Juventus News 24

Tutto pronto per la 23esima di campionato, che vede un Dusan Vlahovic in vetrina: le pillole statistiche in vista di Spezia-Juventus ...Juventus, Kean chiamato al riscatto contro lo Spezia Massimiliano Allegri, durante l'incontro di una settimana fa contro la Fiorentina all'Allianz Stadium, ha difeso i suoi giocatori dai fischi di alc ...