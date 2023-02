La Juve vince ma Perin è il migliore | così a Nantes rischia E Allegri non sarà ricordato in nessun libro

(Di domenica 19 febbraio 2023) Di corto muso o a brutto muso, lantus torna are, dopo la sbandata con ilin Europa League. Rifila due reti allo Spezia (dovrebbe...

Nel momento centrale del campionato, la vecchia signora esce dal 'Picco' di La Spezia con una rete nel primo tempo di Kean e nella ripresa di Di Maria,ancora senza subire reti ma anche senza ...Lanon sembra in ottima forma, dopo il pareggio contro il Nantes in Europa League, ma incontra una Spezia ancora più disorganizzata e la spunta allo stadio Picco. Gol al 32 del primo tempo di Moise ...

Kean-Di Maria, la Juve fatica con lo Spezia ma vince 2-0 La Stampa

TOP NEWS Ore 20 - La Juve vince ancora, 2-0 allo Spezia. Prosegue la scalata in classifica TUTTO mercato WEB

Di Maria tranquillizza Allegri: la Juve vince a La Spezia senza brillare Tutto Napoli

Serie A, la Juve vince a La Spezia 2-0. Infortunio per Dragowski Fiorentina.it

La Juve non vince in Europa League, Allegri sbotta a Sky: lite col giornalista! CalcioNapoli24

Si è conclusa da pochi minuti Spezia-Juventus, partita valida per la 23esima giornata della Serie A 2022-2023. Ecco come sono andate le cose al Picco fra i piemontesi e i liguri. LA CRONACA La partita ...