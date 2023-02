(Di domenica 19 febbraio 2023) La ricorrenza annuale e' nata nel 1980 nell'isola di Maui, nelle Hawaii, per festeggiare il ritornomegattere sulle coste durante la migrazione stagionale. Per l'occasione va in scena il Maui ...

Lain onore dei piu' grandi cetacei della Terra si celebra, ogni anno, nella terza domenica di febbraio. E' dedicata alla protezione dei mammiferi marini piu' iconici, minacciati dalle ...Dormono male il 20% degli italiani e oltre un terzo della popolazioneè colpita da ... con la nostra parte inconscia, quelle esperienze che sono state vissute durante la. Alcuni, più ...

M'illumino di meno, le iniziative per la Giornata mondiale del Risparmio energetico Sky Tg24

La giornata mondiale delle balene - Mondo Agenzia ANSA

La giornata mondiale delle balene - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

La giornata mondiale delle balene Gazzetta di Parma

Giornata mondiale Sindrome di Asperger, sintomi e cosa sapere Sky Tg24

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.48 Inutile girarci intorno, oggi in molti si aspettavano una medaglia in casa Italia, il Mondiale non è iniziato nel migliore dei modi ma è ancora lungo e ...E’ la giornata di Marcell Jacobs agli Assoluti indoor di Ancona: c’è grandissima attesa per vedere all’opera il campione olimpico ed europeo dei 100 e mondiale ed europeo dei 60 piani. Jacobs arriva d ...