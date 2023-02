La Gelbison torna alla vittoria | Uliano decide il match salvezza con il Monterosi

(Di domenica 19 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLae lo fa in trasferta, nell’importante scontro diretto per lacontro il. Are il confronto un gol dipoco dopo il quarto d’ora del primo tempo con un pallonetto beffardo. Inutile il forcing dei padroni di casa, costrettisconfitta da unavotata al sacrificio e rinvigorita dal ritorno in panchina di mister Esposito. Il derby con il Giugliano nel prossimo turno sarà un ulteriore banco di prova. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

