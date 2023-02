La Fiorentina riacciuffa l’Empoli nel finale! Cabral risponde a Cambiaghi

Leggi su inter-news

(Di domenica 19 febbraio 2023)-Empoli è terminata con il punteggio di 1-1. Le due squadre danno vita ad una sfida divertente, in cui i viola sprecano tanto e trovano il pareggio solo nel finale con. PARITA’ – Lacontinua a non convincere in campionato. Dopo due sconfitte consecutive per gli uomini di Italiano arriva il pareggio per 1-1 controdi Zanetti. Sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio al Franchi: al 28? Baldanzi recupera un pallone sulla trequarti e serve Caputo in verticale; l’attaccante gira di prima suche batte Terracciano con una sorta di “rigore in movimento”. I padroni di casa non si arrendono e trovano il pareggio al 36? con Barak: la rete viene però annullata dal VAR per posizione di offside di Nico Gonzales. Al 45?trova la rete dello ...