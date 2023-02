La farsa di Massimiliano Allegri in tv | tutte le balle del mister juventino

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 febbraio 2023) A quanto pare, a Maxnon piace più il cortomusismo, credo calcistico da lui stesso fondato secondo cui vincere di poco equivale al vincere di tanto e, anzi, è meglio. Trattasi di buona notizia sia per la Juventus, che potrà guadagnarne in qualità di gioco, sia per il calcio italiano, che presenterà una squadra “europea” in più in Europa. Ma sarà vero? È mai possibile che il Nostro rinneghi la filosofia su cui ha fondato l'intera carriera? E non è strano che lo faccia dopo un 1-1 con il Nantes che sarebbe potuto essere un 1-0, presunto risultato preferito, o un 2-1 in extremis, alternativa più valida alla perfezione? Purtroppo potrebbe essere una bugia dettata dal nervosismo del momento. Infatti al collega di Sky Sport che pone una domanda lecita,risponde così: «Io voglio una squadra che vince 1-0? Mi stufo a sentir dire queste cazzate. ...