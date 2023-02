La Cina invia droni alla Russia Ma non servono solo a sconfiggere l' Ucraina

(Di domenica 19 febbraio 2023) Nonostante le sanzioni, lautilizzacinesi nella sua guerra contro l'. A rivelarlo è il Wall Street Journal, secondo il quale alcuni di questi piccoli e agilicommerciali arrivano in prima linea grazie ai distributori russi riforniti da un'azienda cinese, Dji, mentre altri vengono trasportati attraverso gli Emirati arabi uniti. Secondo il Journal, il Pentagono teme che questinon stianoalimentando lo sforzo bellico della, ma consentono anchedi raccogliere informazioni preziose sul campo di battaglia che possono migliorare le sue capacità di risposta bellica. Inoltre gli Stati Uniti ritengono che lapossa fornire ‘assistenza militare non letale' ...

... "Raddoppiate le armi all'Ucraina", qualil'Italia Armi atomiche nel Mar Baltico come ... leggi anche Guerra Russia - Ucraina, la strategia di Meloni e Mattarella per convincere laa fermare ...leggi anche Guerra Russia - Ucraina, la strategia di Meloni e Mattarella per convincere laa fermare il conflitto Secondo il premier britannico Rishi Sunak " la risposta della comunità ...

La Cina invia aiuti per 10mila persone colpite dai terremoti in Siria Agenzia askanews

La Cina invia un pallone aerostatico spia sopra gli Stati Uniti, il Pentagono valuta l’abbattimento Agenzia Nova

Usa, Cina invia pallone spia per raccogliere informazioni • TAG24 Tag24

Pallone-spia, la Cina invia una protesta formale agli Stati uniti per averlo distrutto Globalist.it

Monaco, G7: decisi a sostenere l'Ucraina, anche militarmente RaiNews

Nonostante le sanzioni, la Russia utilizza droni cinesi nella sua guerra contro l’Ucraina. A rivelarlo è il Wall Street Journal, secondo ...Secondo il premier britannico Sunak, "è il momento di raddoppiare il nostro sostegno militare" a Kiev. Intanto, secondo l'intelligence Usa, la Cina sta continuando a fornire alla Russia droni ...