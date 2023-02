La Cina di Xi fa rimpiangere gli extraterrestri Il commento dell’amb Stefanini

Leggi su formiche

(Di domenica 19 febbraio 2023) Confesso un pizzico di nostalgia. Gli Ufo che solcano i nostri cieli non vengono da mondi lontani o galassie remote. Non ci sono visitatoriné benevoli come E.T. né malvagi in cerca di conquiste planetarie. Non c’è nessuno a bordo, solo strumenti che svolgono una delle attività più antiche del mondo: spiare il nemico, attuale o potenziale. Fra umani naturalmente. Ma il vulnerabilissimo pallone aerostatico cinese – tiro a bersaglio per l’AIM-9X Sidewinder lanciato da un F-22 americano che l’ha abbattuto al largo delle Caroline – minaccia la stabilità planetaria più degli invulnerabili “dischi volanti” tante volte avvistati ma mai sfiorati. È rivelatore dello stato dei rapporti fra le due maggiori potenze mondiali – brutto, tendente a peggiorare. La minaccia agli equilibri internazionali non viene dall’apparentemente innocuo pallone aerostatico – su cosa ...