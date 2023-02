La bimba nasce nel taxi verso l' ospedale | ' Quando siamo arrivati c' era già la testina fuori'

Ma non può abortire Incinta di 9 mesi, prova a fermare il fidanzato durante una rissa e lui la uccide per errorein taxi a Torino Ivana, tassista da tredici anni, oggi in forza alla ...Al momento sulla madre non ci sono ulteriori notizie che si spera arrivino presto e foriere di gioia ma una cosa è certa: lache la mamma in coma portava in grembo è nata . Bambinacon ...

Torino, bimba nasce in taxi grazie alla tassista Ivana: «Alla mamma ho detto respiri, stia serena» ilmessaggero.it

Il miracolo della vita arriva in taxi: una bimba nasce durante la corsa all'ospedale TorinOggi.it

Corsa verso l'ospedale e bimba nasce in taxi a Torino - Piemonte Agenzia ANSA

Parto in emergenza verso l'ospedale di Cosenza: bimba nasce in ... Quotidiano online

Terremoto in Siria, bimba nasce tra le macerie: trovata viva ancora legata dal cordone ombelicale alla madre morta TGCOM

Prima la paura, poi il lieto fine. Una bimba è nata in un taxi durante la corsa verso l'ospedale. È successo oggi, domenica 19 febbraio, a Torino. «Ha emesso il suo ...La tassista Ivana: «Ha emesso il suo primo vagito proprio nella mia auto, è stata un'esperienza bellissima ed emozionante» ...