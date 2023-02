La 16enne di Rovereto che ha cambiato sesso | “Ora sono felice Non considerate il disagio un semplice capriccio”

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 19 febbraio 2023) Lei è una bellissima ragazza bionda e si fa fatica a pensarla mentre mostra un documento con un nome maschile. Ma dopo la sentenza del Tribunale di, che le ha dato via libera al cambio die identità sulle carte anagrafiche, tutto sarà diverso per Valentina che ha accettato di fare una chiacchierata con noi di Luce!, con la mamma sempre vicina. Valentina come sta? “moltodella sentenza. Un po’ diciamo che me l’aspettavo ma averne la certezza è stato importante”. Cosa significa, nel quotidiano, sentirsi a tutti gli effetti una ragazza ma avere documenti che dicono il contrario? “In una condizione di normalità me lo dimentico, ma in situazioni in cui è necessario mostrare documenti, anche per spostarsi sui mezzi pubblici, ero sempre costretta a dover spiegare alle persone per quale motivo il mio ...