Kilimangiaro Rai 3 | ospiti oggi | puntata 19 febbraio 2023

(Di domenica 19 febbraio 2023)pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere. Nella ventesimadel 19, Eleonora Delnevo è la prima ospite: con lei si percorrono in handbike i panorami infiniti della Patagonia. In studio anche il conduttore radiofonico Rosario Pellecchia, per parlare del suo libro “Ora che ho incontrato te”, storia di amore e di musica che narra l’incontro a Manhattan tra un ragazzo italiano, abbastanza scapestrato, e una musicista ...

... la manifestazione abbinata alla popolare trasmissione di Raitre "", in onda nel ... e l'assessore Anna Conti - di questa nuova occasione di visibilità per il nostro territorio in. Una ...... la manifestazione abbinata alla popolare trasmissione di Rai3 '', in onda nel ... 'Siamo orgogliosi di questa nuova occasione di visibilità per il nostro territorio in- riferiscono il ...

Il terremoto in Turchia e Siria al ''Kilimangiaro'' Rai Storia

Kilimangiaro, oggi domenica 5 febbraio su Rai 3. Le anticipazioni Corriere dell'Umbria

"KILIMANGIARO": DOMANI SU RAITRE JUAN CARRITO E IL ... Abruzzoweb.it

Sapiens – Un solo pianeta 2023: puntata La nostra Amazzonia Tvblog

Esanatoglia in tv su Rai 3 Vivere Camerino

Tante le promozioni in questi anni per la sua conoscenza storica e turistica e la partecipazione di Bondone in video questa sera nella trasmissione di Rai tre “Alle falde del Kilimangiaro” è senza ...Il programma televisivo "Kilimangiaro" di Rai Cultura, condotto da Camila Raznovich, parlerà del terremoto che ha colpito Turchia e Siria, uno dei più ...