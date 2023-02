Kiev affida nuove missioni e più potere al battaglione neonazista Azov | l’analisi di un quotidiano tedesco

(Di domenica 19 febbraio 2023) IlJunge Welt racconta gli ultimi inquietanti sviluppi delle forze ucraine. Sempre più poteri attribuiti al famigerato reggimentodi ispirazione. E sempre più sfacciati nel presentare i propri obiettivi nazionalistici, estremamente distanti da quei valori europei che dovrebbero teoricamente accomunarea Bruxelles. Non solo: per reclutare uomini, offrono condizioni migliori rispetto all’esercito regolare e utilizzano nelle loro pubblicità standard all’avanguardia dei film di Hollywood. Proponiamo una versione tradotta dell’articolo della giornalista tedesca Susann Witt-Stahl. I militari ucraini stanno attivamente lavorando per raccogliere forze fresche, al fine formarebrigate di assalto. A completamento di una sezione della Polizia ...

Che martedì sarà aper far visita al presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky'. Messaggio a Calenda: la politica è prima di tutto comunicazione Sechi, giornalista originario della Sardegna, è ...... per pagine e pagine, solo a fonti filo -e imposto bizzarre regole di traduzione , ora si, a due suoi concorrenti, Facebook e a Tik Tok , per diffondere suoi video di ' prebunking ' e ...

Berlusconi prova a correggere il tiro sull'Ucraina: «Non sto con Putin ... Open

Kiev: il ministro della difesa sarà sostituito dal capo dell'intelligence militare RaiNews

Senza Starlink, capacità ucraine limitate RSI.ch Informazione

Kiev preme per i jet "contro il genocidio". La lista dei desideri già ... ilGiornale.it

Sì all'invio di Leopard dalla Germania e di Abrams dagli Usa. Kiev: Decisivi per la nostra vittoria RaiNews

A quasi quattro mesi dal giuramento come nuovo presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe deciso di affidare l'incarico di portavoce ... Che martedì sarà a Kiev per far visita al presidente ...Il leader di Kiev ha poi affermato che Minsk commetterebbe nel caso ... La messa a punto del piano, racconta, è stata affidata al politico ucraino filorusso Viktor Medvedchuk. La Duma ha approvato una ...