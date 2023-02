Kate Middleton e quell’inattesa complicità con William ai BAFTA 2023

Leggi su amica

(Di domenica 19 febbraio 2023) Una dea. Di bianco vestita. Elegante, sorridente, eterea. In una parola: incantevole. Così è apparsa domenica seraalla consegna dei. La principessa ha sfilato insieme al principesul red carpet alla Royal Festival Hall di Londra, conquistando media e sudditi per la classe e lo stile ma, soprattutto, per la straordinariacon il marito.trionfano aiUn appuntamento attesissimo, quello degli Oscar britannici, che accende i riflettori sul mondo del cinema e della televisione in UK. Al quale partecipano da sempre, come da tradizione, alcuni membri della Royal Family britannica, da sempre sostenitrice dell’organizzazione, in primis nella figura della ...