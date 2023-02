Kadyrov vuole fondare una milizia di mercenari sul modello del gruppo Wagner

2023 - 02 - 19 15:51:17creare una compagnia militare privata Il leader ceceno, Ramzan, ha annunciato di voler creare una compagnia militare privata analoga al gruppo Wagner, il ...Penso che tutto andrà bene', ha dichiarato, alleato del presidente russo Vladimir Putin, sui social media.

Ramzan Kadyrov, leader della regione russa della Cecenia, ha dichiarato domenica che un giorno intende creare una propria compagnia militare privata sullo stile del Gruppo Wagner di Yevgeny Prigozhin. Milano, 15 feb. (askanews) - Il presidente della Cecenia Ramzan Kadyrov ha mostrato alla presentatrice russa Olga Skabejeva la pistola Mauser M 19 10 (che secondo lui è appartenuta a Hitler).