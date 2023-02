Juve | Di Maria | 'Pulp Fiction? Oggi avevo bisogno di un gol'

Di: "Laandrà a Nantes per passare il turno di Europa League" " Abbiamo fatto troppa fatica Può esserci un po' di stanchezza, nel campionato italiano in tanti giocano in contropiede. ......dellaMassimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo la vittoria sullo Spezia: 'Stasera abbiamo fatto un brutto primo tempo, poi siamo rientrati bene e abbiamo sfruttato l'ingresso di Diche ...

Perin come Benji, fenomeno Di Maria: Spezia-Juve sui social Tuttosport

Juve, Di Maria: 'Volevo il gol, stiamo cercando di migliorare. Contro il Nantes...' ilBianconero

JUVE, DI MARIA: "OGGI AVEVO BISOGNO DI UN GOL" - Sportmediaset Sport Mediaset

Kean-Di Maria, la Juve fatica con lo Spezia ma vince 2-0 La Stampa

Con le reti di Kean e Di Maria, la Juventus vince sul campo dello Spezia e inanella la terza vittoria consecutiva in campionato. Bene anche la Lazio, pari nel derby toscano. Lecce – ...Angel Di Maria mister Wolf della Juventus El Fideo, autore del gol del 2-0 contro lo Spezia, ha parlato così ai microfoni di Dazn: "Mai visto Pulp Fiction, però quando gioco cerco di aiutare la ...