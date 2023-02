JUVENTUS - Perin; Danilo, Rugani, Alex Sandro;, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic.Elementi chiave come ad esempio, Rabiot e Alex Sandro, che in caso di partenza andrebbero sostituiti con calciatori altrettanto bravi per far sì che lapossa sempre puntare a grandi ...

LIVE Spezia-Juve, le formazioni ufficiali: riecco Cuadrado, Allegri con due attaccanti contro Shomurodov | Primapagina Calciomercato.com

Rivoluzione Juve: da Cuadrado a Paredes, quanti addii in estate. Frattesi in cima ai rinforzi La Gazzetta dello Sport

Gazzetta - Da Cuadrado a Paredes: quanti addii in estate E su Di Maria tanti dubbi Tutto Juve

Juve, ecco 4 partenze 'sicure': non solo Cuadrado e Alex Sandro ilBianconero

Juve, Cuadrado: 'Allegri ci ha chiesto una cosa' Calciomercato.com

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Juan Cuadrado è stato intervistato da Dazn prima di Spezia-Juventus. Le sue parole: Ieri Allegri ha parlato di un po' di disequilibrio nel leggere la partita. Avete parlato ...