Juve ancora viva | Kean e Di Maria affondano lo Spezia

(Di domenica 19 febbraio 2023) Lantus centra la terza vittoria consecutiva in campionato imponendosi, per 2-0, sul campo di uno, alla prima dopo l'esonero di Gotti, con Lorieri in panchina e in attesa che venga ufficializzata la nomina di Semplici. Nonostante alcuni momenti di sofferenza, le reti dinel primo tempo e di Dinella ripresa regalano alla squadra di Allegri i tre punti, che permettono ai bianconeri di proseguire la rincorsa verso l'Europa dopo la penalizzazione decisa dalla Corte d'Appello della Federcalcio. Nella prima parte della gara del “Picco” non succede praticamente nulla, se non un infortunio muscolare che mette fuori gioco Dragowski al 25?. Subito dopo gli ospiti vanno vicini al vantaggio con un'incornata di Danilo da corner, che termina a lato di poco. I bianconeri alzano il ritmo e al 32? passano in ...

Nella prima frazione un paio di palle perse sanguinose di Paredes avrebbero potuto farepiù danni e in avvio di ripresa l'inerzia sembrava spingere verso la squadra guidata temporaneamente da ...Voti Spezia - Juventus: partita difficile per gli uomini di Allegri. Kean una sentenza, brillauna volta Kostic. I bocciati non mancano. Game over al 'Picco', Spezia - Juventus è ormai storia. Al termine di un confronto molto equilibrato, i bianconeri sono riusciti ad imporsi per 0 - 2 ...

Con lo Spezia ci pensano Kean e Di Maria: la Juve non incanta ma vince ancora La Gazzetta dello Sport

Spezia-Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orari Sky Sport

Spezia-Juve 0-2, rivivi la diretta: Kean e Di Maria spingono Allegri Corriere dello Sport

Bayern Monaco, De Ligt: "Ho ancora tanto amore per la Juve" Sky Sport

"Ho ancora tanto amore per la Juve". Rivedi De Ligt dopo la vittoria del Bayern Monaco TUTTO mercato WEB

Spezia-Juve 0-2: Kean apre, Di Maria chiude "C'era un po' di stanchezza per giovedì. Giocare qui non è mai semplice, anche altre squadre hanno faticato - ha proseguito Allegri analizzando ancora la ...Spezia-Juventus, le formazioni ufficiali: Allegri in emergenza enza Bremer e Chiesa rilancia Rugani e Kean. Spezia-Juventus, le formazioni ufficiali: Allegri rilancia Rugani e Kean da titolari. Sono s ...