Juve | Allegri a rischio esonero a fine stagione

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 febbraio 2023) La panchina di Massimilianosarebbe a. Ecco cosa serve per evitare l’dellantus La panchina di Massimilianosarebbe a. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli ultimi risultati incerti (come il pareggio in casa in Europa League contro il Nantes) non starebbero convincendo la società dellantus a puntare sul livornese anche l’anno prossimo. Il tecnico, dunque, potrebbe non essere riconfermato a meno che non porti a casa qualche trofeo. Oltre all’Europa League sarà fondamentale anche la doppia sfida con l’Inter in Coppa Italia per cercare di alzare al cielo almeno la coppa nazionale. L'articolo proviene ...