Juric | ' Non ci facciamo condizionare dal derby Ora conta la Cremonese'

è vero che se pensiamo partita per partitaabbiamo obiettivi ha tenuto a precisare mister- . Anzi, i miei ragazzi vogliono crescere e fare il massimo : stiamo facendo molto bene in ...Il Toro è pronto a vivere un lunedì notte a mille. "Tutto il gruppo spinge molto, vedo grandissima volontà - racconta Ivanalla vigilia - .ho dubbi che la squadra voglia fare molto ma molto bene per ottenere il risultato migliore: coltiviamo le nostre ambizioni partita dopo partita". A Torino sta per arrivare ...

"Mi aspetto una partita difficile, la Cremonese ha eliminato in coppa Italia Roma e Napoli: noi siamo ambiziosi, vogliamo il massimo". Così il tecnico del Torino, Ivan Juric, alla vigilia del posticip ...Il tecnico Ivan Juric ne ha parlato così alla vigilia: “Mi aspetto una partita difficile, la Cremonese ha eliminato in Coppa Italia Roma e Napoli: noi siamo ambiziosi, vogliamo il massimo”. “Non è ...