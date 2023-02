Jovana Djordjevic | se la ride sul divano | le curve pericolose e tacchi a spillo

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 19 febbraio 2023)ha messo in evidenza il proprio corpo incredibile grazie a una foto dal proprioche ha mostrato uno splendore unico. Ormai non esistono davvero più barriere e confini, motivo per cui non ci si deve di certo sorprendere se diverse bellezze straniere riescono a sfondare in Italia, conche di sicuro è uno dei casi più eclatanti in assoluto. InstagramLa stupenda balcanica infatti è stata in grado anche nell’ultimo periodo di aggiornare il proprio profilo Instagram, realizzando una fotografia che ha permesso così ancora una volta di ampliare sempre di più il proprio enorme pubblico. Per lei basta davvero molto poco per poter far impazzire di gioia la sua gente, infatti ha scelto semplicemente di rimanere all’interno della propria abitazione, in modo tale da poter ...