Jimmy Carter in fin di vita | l’ex presidente Usa lascia l’ospedale per iniziare le cure palliative

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ha deciso di trascorrere i suoi ultimi giorni con la famigliaUsa, gravemente malato e ormai in fin disecondo le ultime diagnosi dei medici. Da ieri 18 febbraio,è tornato a casa dopo una serie di brevi ricoveri in ospedale per «ricevere– comunicano dalla sua fondazione – piuttosto che ulteriori interventi medici». A 98 anni,è il più anziano examericano in. Da capo della Casa Bianca fu l’artefice degli accordi a Camp David che portarono nel 1979 al trattato di pace tra Israele ed Egitto. Con lui gli Usa ristabilirono le relazioni diplomatiche con la Cina e arrivarono alla firma degli accordi con la Russia per la ...

L'ex presidente Jimmy Carter è in fin di vita e ha lasciato l'ospedale dove era ricoverato per trascorrere il resto della degenza in ...Il suo nome si lega ad alcuni degli eventi più importanti della fine degli anni "70: dagli accordi di Camp David a quelli del SALT II, ma anche all'occupazione dell'ambasciata americana a Teheran ...