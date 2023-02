L'ex presidente degli Stati Uniti, che ha 98 anni e ultimamente è stato più volte ricoverato in ospedale, passerà "il tempo che gli ...Ha deciso di trascorrere i suoi ultimi giorni con la famiglia l'ex presidente Usa, gravemente malato e ormai in fin di vita secondo le ultime diagnosi dei medici. Da ieri 18 febbraio,è tornato a casa dopo una serie di brevi ricoveri in ospedale per "ricevere ...

Jimmy Carter, ex presidente Usa, sotto cure palliative a casa TGCOM

Jimmy Carter in fin di vita. L’ex presidente Usa sottoposto a cure palliative Corriere della Sera

Jimmy Carter è in fin di vita Today.it

Jimmy Carter in fin di vita, l'ex presidente Usa lascia l'ospedale per iniziare le cure palliative Open

Usa, ex presidente Jimmy Carter riceve cure palliative a casa Adnkronos

L'ex presidente Jimmy Carter è in fin di vita e ha lasciato l'ospedale dove era ricoverato per trascorrere il resto della degenza in ...Il suo nome si lega ad alcuni degli eventi più importanti della fine degli anni "70: dagli accordi di Camp David a quelli del SALT II, ma anche all'occupazione dell'ambasciata americana a Teheran ...