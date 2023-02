Jannik Sinner spaventa Medvedev | ma non basta | cos’è mancato all’azzurro Dopo la vittoria su Tsitsipas…

Leggi su oasport

(Di domenica 19 febbraio 2023)non ce l’ha fatta. L’altoatesino è stato sconfitto nella Finale dell’ATP500 di Rotterdam dal russo Daniil. 5-7 6-2 6-2 lo score in favore del russo e nei fatti persi tratta della quinta sconfitta in altrettanti match contro il russo e di una media decisamente negativa nei confronti diretti con i giocatori che lo precedono in graduatoria. Nel caso specifico parliamo del 42% di vittorie in carriera. Ma nella sfida contro l’ex n.1 del mondo cosa è? In primis, il fattore fisico. La successione di sette partite in dieci giorni può aver inciso., infatti, era reduce dalla settimana di Montpellier nella quale si era imposto e aggiudicato il settimo titolo in carriera. Di conseguenza, qualcosa nella gambe sarà rimasto e per affrontare un ...