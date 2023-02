Jannik Sinner sconfitto in finale nell’Atp 500 di Rotterdam 2023 | montepremi e nuovo ranking

(Di domenica 19 febbraio 2023)è statonelladell’Atp 500 di. Non è riuscito il bis all’azzurro, reduce dal titolo a Montpellier ma incapace di ripetersi in terra olandese. Dopo una settimana fantastica, in cui spicca la vittoria sulla prima forza del seeding Tsitsipas in quella che era la rivincita dell’Australian Open, il classe 2001 si è arreso nell’atto conclusivo a Daniil Medevdev. 5-7 6-2 6-2 il punteggio del match, portato a casa dal russo dopo 2h30?. Per quanto concerne prettamente i numeri,si è aggiudicato ben 300 punti delmaschile, per un totale di 2745 punti che lo proiettano alla posizione numero 12 della classifica; inoltre, l’altoatesino ha fatto suoi ben 208mila e 730 euro complessivi. Di seguito il ...

Seguite con noi la sfida finale dell'ABN AMRO Open di Rotterdam.alla caccia del suo secondo titolo ATP 500 e della prima vittoria su Medvedev 17:31 - In 39 minuti Medvedev si aggiudica il secondo set per 6 - 2 ed esce dal campo per prendersi una ...L'ottima giornata per il tennis italiano non passa solamente da Rotterdam con, ma anche a livello Challenger. Giulio Zeppieri ha infatti conquistato il titolo a Cherbourg , il primo del suo 2023 nonché il secondo della carriera dopo quello di Barletta nel 2021. Il ...

