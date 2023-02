James Gunn stuzzica i fan su Superman | Batman e il DCU | annunci sui casting in arrivo prima di quanto sperato?

Leggi su movieplayer

(Di domenica 19 febbraio 2023)rivelerà presto chi indosserà i panni die altri personaggi nel nuovo DCU? Diamo un'occhiata ai suoi ultimi tweet.torna a rispondere ai fan su Twitter riguardo al futuro del DCU, e tra un, une altri personaggi misteriosi, sembra che potremo avere qualche notizia suidipensato. Sempre molto attivo sui social, l'architetto del nuovo universo cinematografico DCcontinua a lasciare indizi e chiarimenti nei suoi tweet, generalmente in risposta a domande e affermazioni di altri utenti. Tra i suoi ultimi messaggi, il regista di The Suicide Squad ci ha aggiornati in merito a un paio di ...