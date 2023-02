ha chiuso secondo in 6"55. Foto Fidal... dopo 20 vittori e nei confronti diretti (compresa la batteria di Lievin, corsa in 6''64),sial kenyano stampando un cronometro identico a quello che undici giorni fa a Lodz gli ...

Jacobs si arrende sui 60: Ceccarelli nuovo campione italiano in 6"5 Gazzetta del Sud

Assoluti Indoor, Jacobs battuto da Ceccarelli! Non basta il 6"55 Corriere dello Sport

Jacobs a Lievin è battuto dopo 20 volate indoor Giornale di Brescia

Jacobs si racconta in vista delle Olimpiadi di Parigi: ecco i suoi sogni Corriere dello Sport

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

L'uomo più atteso dei campionati italiani assoluti indoor di Ancona, che vanno in scena questo fine settimana, è senza ombra di dubbio Marcell Jacobs. Il velocista azzurro sarà in gara nei 60 metri, l ...La notizia vera è che Marcell Jacobs è arrivato secondo. Ormai una non vittoria fa rumore quando a competere c'è il doppio.