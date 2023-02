Jacobs battuto da Ceccarelli Nei 60 metri indoor il campione va in crisi

(Di domenica 19 febbraio 2023) Crepuscolo degli Dei? Non si sa ma certamente una battuta d'arresto per Marcell, ilolimpicoda Samuelenella finale dei 60ai Campionati italiani. Impresa di Samuelenella finale dei 60dei Campionati Assoluti di atletica leggera in scena ad Ancona. Il 23enne della Firenze Marathon ha vinto la gara col crono di 6''54, suo miglior tempo di sempre e terza miglior prova in Europa in questo 2023, battendo Marcell, secondo a un solo centesimo (6''55). Per ilolimpico dei 100, lontano dalla migliore condizione fisica, una piccola smorfia di dolore al termine della finale odierna. «È ...

In chiave azzurra spicca il flop della staffetta 4X100 , orfana di Marcell, passata in un ... E pochi minuti prima avrebbedue tra le finaliste dei 400 piani. ' Ero in una sorta di 'bolla'...Da lastampa.it marcellnei 60 metri indoor a lievin Dopo due anni si interrompe l'imbattibilità di Marcellnei 60 metri indoor. L'azzurro correndo in 6'57 si è classificato secondo nella finale ...

Marcell Jacobs ha infatti perso la finale dei 60 metri e a sorpresa il nuovo campione italiano è Samuele Ceccarelli, velocista di 23 anni da Firenze. L'eroe olimpico di Tokyo è stato battuto per ...