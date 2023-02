Il tecnico della Fiorentina è parso piuttosto arrabbiato in sala stampa. Ottimi numeri, ma solo un gol nel finale"Una partita chedi vincere ampiamente per quello che abbiamo creato. Non mi soddisfa il non saper vincere ... Vincenzoè rammaricato e arrabbiato perché la sua Fiorentina non è ...

Italiano: "Meritavamo di vincere, tirato in porta 30 volte. Sono arrabbiatissimo" LA NAZIONE

Fiorentina-Empoli, Italiano: "Meritavamo di vincere ma ci è mancata la ferocia" Tuttosport

Fiorentina, Italiano: "Meritavamo di vincere. Dispiace non fare felice la gente" GianlucaDiMarzio.com

ITALIANO, 3 tiri contro 27: meritavamo di vincere Firenze Viola

Firenze, occupazione lampo: 80 persone si insediano in un hotel LA NAZIONE

FIRENZE - "Una partita che meritavamo di vincere ampiamente per quello che abbiamo creato. Non mi soddisfa il non saper vincere le partite. Massimo impegno di tutti, soprattutto da quelli che sono sub ...(ANSA) - FIRENZE, 19 FEB - "Una partita che meritavamo di vincere ampiamente per quello che ... Abbiamo tirato quasi 30 volte in porta". Vincenzo Italiano è rammaricato e arrabbiato perché la sua ...