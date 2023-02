Italia Polo Challenge | a Cortina trionfa U s Polo Assn

Leggi su italiasera

(Di domenica 19 febbraio 2023) (Adnkronos) – Come un anno fa, è stata la squadra di U.s.. are nella prima tappa stagionale di, il circuito di arenaorganizzato in collaborazione con la Fise (Federazionena Sport Equestri). Quest’anno, sul campo innevato di Fiames, il trofeo intitolato proprio a U.s.. se lo sono aggiudicato tre francesi: Sebastien Aguettant, Patrick Paillol e Matthieu Delfosse, che nella sfida in famiglia ha battuto 9 1/2-5 il Natuzzi Team in cui giocava il fratello Clement. Si chiude così un’edizione esaltante, con numeri da record: mille spettatori per ogni serata, che si sono potuti godere lo ...