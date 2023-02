Italia a rischio-caos | retroscena | come Giuseppe Conte ha distrutto il bilancio

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 febbraio 2023) Per capire la differenza tra le promesse e i risultati bisogna fare un salto indietro. Al 20 agosto del 2020. Quando il ministro dell'Economia del governo giallorosso, il piddino Roberto Gualtieri, firmò il provvedimento interministeriale che rendeva operativo il Superbonus del 110% sulle ristrutturazioni edilizie per l'efficienza energetica, previsto nel “decreto Rilancio” scritto dae lo stesso Gualtieri tre mesi prima. «Nel segno del Green New Deal», disse il ministro, «continuiamo nel cammino per un futuro più sostenibile e per fare dell'il primo Paese a impatto zero sul clima, a partire dalle nostre case. Questo permetterà di rivalutare il patrimonio immobiliare e di dare un forte impulso agli investimenti in una filiera fondamentale per l'economia». Gualtieri, che pure era ministro dell'Economia, si guardò ...