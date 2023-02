Isola dei famosi | slitta la partenza | ecco quando inizia Ilary Blasi

Leggi su 361magazine

(Di domenica 19 febbraio 2023) Cambio di programma per L’deidi: il programma di Canale Cinque parte in ritardo Novità per il reality di Canale Cinque. L’deidiscalda i motori, ma ladel programma è statata. Il reality show, condotto ancora una volta dalla presentatrice romana, tornerà in onda subito dopo la fine del Grande Fratello Vip, ovvero ad aprile. Ma non immediatamente, visto che l’ultima puntata del GF Vip di Alfonso Signorini è stata messa in programma al 3 aprile. Contrariamente a quanto trapelato fino alle scorse ore l’non prenderà il via la settimana immediatamente successiva, lunedì 10 aprile, bensì lunedì 17 aprile. LEGGI ANCHE: ...