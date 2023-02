Isola dei Famosi quando inizia? Cambia la data e nessun raddoppio per Blasi

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 19 febbraio 2023) Anche quest'anno il reality show condotto da Ilaryè stato confermato:L'dei2023? Ladi partenza non è più fissata per lunedì 10 aprile, ma dopo quindici giorni dalla proclamazione del vincitore della settima edizione di Grande Fratello Vip. Come riportano i listini, la prima puntata dell'deidovrebbe andare in onda lunedì 17 aprile 2023 in prima serata su Canale 5. Come mai questo cambio? Probabilmente per ovviare alla Pasquetta; si ipotizza che per quel giorno la platea televisiva sarà bassa. A differenza delle ultime edizioni del reality, però, quest'anno ci saranno non poche novità in merito alle puntate.deidal 17 aprile 2023 su Canale 5: quante ...