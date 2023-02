(Di domenica 19 febbraio 2023) SimoneInter-Udinese 3-1, intervistato su DAZN ha analizzato la vittoria di Sancon un occhio di riguardo alla sfida di Champions League contro il Porto. VITTORIA IMPORTANTE – SimoneInter-Udinese su DAZN: «I ragazzi stanno bene insieme e lavorano quotidianamente molto bene. Questa sera chi ha giocato titolare e chi è entrato mi ha dato grandissime risposte. L’attaccante contro il Porto? Spero di avere sempre più alternative possibili. Non dimentichiamo di aver giocato quattro mesi con tante defezioni, però abbiamo fatto ottime cose. Ora dobbiamo continuare con il rientro di Lukaku e Brozovic le rotazioni ci sono. Bisogna scegliere di volta in volta. Difficile lasciar fuori tutti gli attaccanti, ma questo è il compito dell’allenatore. Quando finiscono le partite è ...

Chi riuscirà a vincere Di seguito ecco leufficiali dei due tecnici,e Sottil. Le formazioni ufficiali di Inter - Udinese: Inter: in attesa Udinese: in attesaDalle 19.45 ci avvicineremo alla diretta con l'uscita delle formazioni ufficialidai due allenatori.deve rinunciare a Correa alle prese con la distraione del muscolo semimembranoso ...

Inter, Inzaghi: “Vittoria importante, sono molto soddisfatto” Sportitalia

Formazioni UFFICIALI Inter-Udinese: la scelta di Inzaghi su Lautaro e di Sottil su Thauvin FantaMaster

Inzaghi: «Scelte in attacco Facile parlare dopo. San Siro non al meglio» Inter-News.it

Inter Udinese, Inzaghi: "Lukaku può migliorare ancora" • TAG24 Tag24

Reggina: le possibili scelte di Inzaghi. Si torna all'antico, emergenza ... CityNow

Inzaghi sceglie il turnover per far riposare i migliori in vista della partita di Champions: non convince la coppia d'attacco Dzeko-Lukaku ...Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-1 sull'Udinese. Queste le sue parole ...