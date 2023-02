Inzaghi | «Inter | volevamo la vittoria a tutti i costi! Piaciuto tutto tranne una cosa»

(Di domenica 19 febbraio 2023)ha commentato aTV laper 3-1 di stasera contro l’Udinese. L’allenatore si è mostrato soddisfatto per come la squadra abbia reagito a una settimana non certo facile. IL COMMENTO DEL TECNICO – Ecco l’analisi di Simoneal termine di-Udinese: «Sapevamo che trovavamo una squadra fisica con qualità, quindi sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Però penso che si sia vista un’ottima, che ha fatto una grande partita. Mi è, a parte il gol che abbiamo preso che dovevamo essere più bravi a consolidare una giocata in protezione. Abbiamo fatto una partita da squadra importante, che voleva lai costi. Sono contentissimo di chi ha giocato e di chi ...

Equilibra il gioco e fa ripartire l'per l'azione che porta al 2 - 1). Mkhitaryan 7,5 :non se ne priva per nessuna ragione e lui prova a ripagarlo. Gioca a tutto campo, chiude un ...Reduce dal pari esterno con la Sampdoria, l'torna subito a vincere in campionato battendo in casa l'Udinese. A San Siro finisce 3 - 1 ... La squadra ditorna cosi' a - 15 dal Napoli ...

HANDANOVIC 5,5 - Mancava dal campo da parecchio tempo e a sorpresa Inzagi lo ripropone titolare in una partita non semplice, almeno sulla carta. Ahilui, come gli accadeva ...Inzaghi sceglie il turnover per far riposare i migliori in vista della partita di Champions: non convince la coppia d'attacco Dzeko-Lukaku ...